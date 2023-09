Lautaro Martinez: «Oggi era il pane qui per noi! Messa cattiveria»

Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo Salernitana-Inter, sfida valida per la settima giornata di campionato. Le sue parole dopo il match dell’Arechi finito 0-4

CATTIVERIA − Lautaro Martinez chiaro dopo il poker: «Oggi era il pane per noi, abbiamo perso una partita a San Siro non meritata, ma presi due gol per errori nostri. Nel primo tempo create situazioni, ma nella ripresa messa grande cattiveria. Oggi quattro gol, ma importante che l’Inter vince. Abbiamo dimostrato nelle prime partite la maturità, un calo fisico per i lunghi viaggi e per come giochiamo noi ci stava. Oggi abbiamo recuperato, il mister fa le sue scelte, dobbiamo stare tutti pronti. Cerco di crescere dentro e fuori dal campo, mia famiglia sempre presente. Importante per me».