Lautaro Martinez: «Vissuta notte complicata, contento a metà»

Lautaro Martinez grande protagonista di Lazio-Inter, con il gol che ha aperto i giochi. Il Toro ha la testa però anche a Bahia Blanca.

DEDICA − Lautaro Martinez a Rai Sport dopo Lazio-Inter: «Una notte complicata, ho dormito poco. Ero preoccupato per la mia città e la mia famiglia. Mando un forte abbraccio ai familiari delle vittime, sono contento e preoccupato per la situazione. Spero si risolva presto. 29 gol? Traguardo importante per la mia carriera, per tutta la gente e per la mia famiglia. Lo dedico a loro, serve continuare su questa strada. Bandiera? In un grande club come l’Inter era difficile da aspettarselo. Sto facendo il mio percorso con umiltà e lavoro, grazie anche ai miei compagni. Ho più di responsabilità, perché sono da sei anni qui. Bisogna far capire cosa significa giocare per l’Inter. +4? Importante per noi, bisogna continuare così guardando sempre avanti. Sorteggio? Spero una squadra, perché per vincere bisogna vincere con tutti. Siamo tranquilli».