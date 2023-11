Lautaro Martinez: «Non era semplice il girone! Orgogliosi di passare»

Lautaro Martinez è entrato nella ripresa e all’85’ ha deciso Red Bull Salisburgo-Inter, con il rigore della qualificazione. Il capitano ha festeggiato anche nel post partita di Inter TV.

VITTORIA E PASSAGGIO – Lautaro Martinez esulta per lo 0-1 di Red Bull Salisburgo-Inter: «Sono molto contento per il lavoro fatto da tutta la squadra. Non era semplice il girone che abbiamo preso, perché abbiamo affrontato squadre di livello e fisiche che ci hanno messo in difficoltà. Però siamo stati bravi e maturi, siamo orgogliosi di aver passato il turno: abbiamo fatto delle ottime partite. Quasi sempre gol in trasferta? Un caso. Come dico sempre quando non segno cerco di dare una mano da un’altra parte. Sono contento: i ragazzi hanno fatto bene. Anche in fase difensiva abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci dà tranquillità per noi che siamo davanti. Queste partite sono così: a volte si definiscono per un dettaglio. Abbiamo preso il rigore, siamo stati bravi a segnarlo e passare il turno».