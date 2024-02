Lautaro Martinez: «Non è finita! Inter, 9 vittorie di fila? Un segreto»

Lautaro Martinez non vuole sentire parlare di qualificazione chiusa, anzi, per l’Inter c’è ancora molta strada da fare contro l’Atletico Madrid.

NON È FINITA − Lautaro Martinez, intercettato da Movistar, commenta la vittoria dell’Inter: «Ci è costato un po’. L’Atlético ha avuto una fase difensiva, come già sappiamo, con molta intensità. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la palla e avevamo più opzioni da gol e questo è stato importante per aprire le marcature. Oblak? Hanno un grande portiere e un’ottima difesa, ma a noi va il merito se la partita è andata nella direzione giusta. Il risultato è importante per il vantaggio, ma questo non significa che sia finita. Dobbiamo cercare di fare una grande partita in casa loro. Inter, nove vittorie di fila? Il segreto è che lavoriamo tutti per dare il meglio per l’Inter. Stiamo giocando grandi partite, ora siamo ad alto livello. Dobbiamo continuare su questa strada».