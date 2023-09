Lautaro Martinez: «Noi in difficoltà, ma bravi a rimanere in partita»

Lautaro Martinez ha parlato a Mediaset Infinity al termine di Real Sociedad-Inter, gara terminata 1-1. Le sue parole dalla sala mista dell’Estadio Anoeta di San Sebastian

IN PARTITA − Lautaro Martinez parla così: «Penso che alla fine abbiamo pareggiato e abbiamo cercato qualcosa in più. Siamo stati tanto in difficoltà, faccio i complimenti ai ragazzi e agli avversari. Importante non perdere in questo stadio. Questa competizione si fa sui dettagli, serve essere pronti e migliorare tanto. Contento perché la squadra è rimasta sempre in partita, ora recuperiamo e pensiamo al campionato».