Lautaro Martinez: «Nettamente superiori al Milan! In finale uniti»

Lautaro Martinez è il MVP UEFA del derby Inter-Milan, con il gol che è valso la finale di Champions League. Anche a Inter TV arrivano le dichiarazioni del Toro dopo il trionfo.

FINALE! – Lautaro Martinez festeggia per Inter-Milan: «C’è tantissimo lavoro, sacrificio e responsabilità. Sono molto felice per questo che abbiamo raggiunto tutti insieme, uniti come abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo avuto un calendario durissimo, con squadre forti che ci fanno spendere tanto: siamo molto contenti. Il momento più bello e quello più duro? Sicuramente è difficile da trovare, perché già in settimana si viveva un’atmosfera a Milano incredibile. Ho fatto di tutto, ho detto ai ragazzi in spogliatoio che c’era tanta storia di fuori: l’hanno capito. Abbiamo giocato due partite dove siamo stati nettamente superiori al Milan, dall’andata con due gol di vantaggio. Oggi qualcosa dovevano fare, ma abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per arrivare in finale».

IL GOLEADOR – Per Lautaro Martinez sono novantanove gol con l’Inter, ma non gli basta: «Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma un po’ di felicità ci sta. È un obiettivo che mancava da tanto all’Inter, si merita di fare più spesso queste serate. Il gol è troppo importante per me e la mia carriera, sono felice per questo e per i compagni e i tifosi oltre che per questo club. Adesso ci dobbiamo aspettare di recuperare energie, pensare al campionato e arrivare tra le prime quattro che è un altro obiettivo. Poi andare a Roma a cercare di vincere un altro titolo e preparare l’ultima gara che è un sogno. Sarà sicuramente speciale. Una dedica? A mio figlio che sta per arrivare, spero che tutta la mia famiglia in Argentina sia felice come me oggi».