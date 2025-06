Lautaro Martinez: «Mondiale per Club un obiettivo! Siamo l’Inter»

Lautaro Martinez ha vissuto momenti difficili dopo la finale di Champions League contro il Psg. Il capitano dell’Inter vuole ripartire prontamente e lo testimonia su Dazn.

NUOVO INIZIO – Giuseppe Marotta in compagnia della dirigenza ha dovuto mettere le pezze in un momento complicato. In pochi giorni l’Inter ha perso la finale di Champions League per 5-0 contro il Psg e ha salutato Simone Inzaghi, che ha scelto di finire in Arabia Saudita per non continuare in Italia. Una nuova era è iniziata con Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e i giocatori stanno conoscendo l’allenatore ex Parma in questi giorni di allenamenti prima dell’esordio al Mondiale per Club. Lautaro Martinez su Dazn ha parlato in questo modo alla vigilia dalla gara con il Monterrey: «Lautaro Martinez, come stai mentalmente? Difficile ripartire dopo la finale? Sicuramente è stato difficile dopo quello che è successo. Bisogna ripartire subito, voltare pagina e pensare a ciò che sta per iniziare con noi. Il Mondiale per Club è importante per noi. Ogni competizione che giochiamo e che l’Inter inizia dev’essere sempre un obiettivo. Questo è il messaggio che ci ha dato il mister e il messaggio che diamo noi ogni anno da tanto tempo. Vogliamo continuare in questo modo»