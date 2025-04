Lautaro Martinez: «Inter ancora tra le migliori quattro! Crediamo in noi»

Lautaro Martinez da vero capitano dopo due prestazioni magistrali tra andata e ritorno in Champions League, sale in cattedra anche durante le interviste posta partita. Su Inter TV rimarca la mentalità vincente dell’Inter sottolineando gli obiettivi: competere per provare a vincere tutto!

ANCHE OGGI PROTAGONISTA – Lautaro Martinez vero leader dentro e fuori il campo, lo ribadisce anche dopo la straordinaria vittoria: «Una serata molto importante per noi, per l’Inter, siamo di nuovo tra le 4 migliori squadre d’Europa e per noi vuol dire tantissimo orgoglio e soddisfazione. Contenti per le due partite fatte contro una squadra di valore ma dobbiamo continuare così.. Con una squadra così era importante reagire subito, ci siamo riusciti, siamo contenti! L’Inter sta crescendo tantissimo, abbiamo portato tantissimi trofei. Siamo arrivati in una finale quando nessuno credeva in noi, ora stiamo facendo lo stesso. Crediamo in noi e nel nostro lavoro! Vogliamo vincere tutto, questa è la mentalità giusta per portare l’Inter in alto».