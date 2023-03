Lautaro Martinez: «Milano mi ha dato tanto amore dal primo giorno»

Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista per la piattaforma online Recast. Il giocatore dell’Inter ha parlato del suo passato, della carriera e delle sue ispirazioni nel corso della vita.

ORIGINI – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista con Recast, queste le parole: «La città di Bahia Blanca, con mio fratello abbiamo fatto il campetto e giocavamo lì prima e dopo la scuola. Mia madre ci chiamava per mangiare. Come profesionista Buenos Aires, nell’Avellaneda. Una città di tanta passione, dove il calcio si vive diversamente, in una maniera speciale. Liniers è il club dove sono nato, ho imparato tanto come calciatore e uomo. Milano mi ha dato tanto amore dal giorno che sono arrivato, dal primo giorno. Sono arrivato in una squadra gigante, con una società e giocatori importanti. I tifosi mi hanno rispettato sempre e questo è importante. Io cerco di ripagarli dentro il campo. L’umiltà, il rispetto e il lavoro sono fondamentali. L’esordio in Nazionale è stato un momento fantastico, c’erano buoni giocatori in quella squadra e mi è rimasto quel momento. Io guardavo Radamel Falcao, per i suoi movimenti nel campo e dentro l’area. Da piccolo era il mio idolo. Senza la mia famiglia non potevo realizzare il sogno di giocare a calcio, poi un allenatore del Racing mi ha dato una mano gigantesca. Ho sofferto tanto lontano da casa, ma mi sono stati vicini. Tutti i mister poi mi hanno aiutato tanto, cerco sempre di vedere come lavorano per migliorare».