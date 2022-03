Lautaro Martinez: «Migliorare i dettagli. Ora testa a Serie A e Coppa Italia»

Lautaro Martinez nel post Liverpool-Inter su Canale 5 ha parlato del rammarico per non aver passato il turno in Champions League. Il Toro parla di dettagli

DETTAGLI − L’amarezza di Lautaro Martinez: «E’ un colpo duro per noi. Abbiamo fatto due gare di livello, loro hanno giocatori importanti e di qualità. Ma noi abbiamo lavorato con umiltà. Pecchiamo ancora un po’ di presunzione come fatto Madrid. Dobbiamo migliorare i dettagli, così queste gare si portano a casa. A San Siro avevamo fatto 70′ importanti con tanti giocatori in attacco e situazioni per segnare. Abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Siamo venuti qua con cattiveria e determinazione ma i dettagli hanno fatto la differenza. Noi lavoriamo per portare l’Inter in alto, ora testa a campionato e Coppa Italia».