Lautaro Martinez: «Mente fredda! Milan? Sappiamo pregi e difetti»

Lautaro Martinez ha presentato la partita tra Inter e Milan, finale di Supercoppa italiana. Il Toro sui rossoneri di Conceicao.

MENTE FREDDA – Lautaro Martinez presenta la partita tra Inter e Milan di Supercoppa a Inter TV: «I derby sono sempre importanti e sono partite diverse dalle altre, domani è finale di Supercoppa, primo trofeo di quest’anno, dobbiamo preparare bene la gara, con la giusta. Affronteremo un Milan forte e con un nuovo allenatore, ma sono fiducioso sulla squadra. Il Milan con la Juventus ha fatto cose simili a quelle che faceva con Fonseca, forse perché hanno avuto poco tempo. Ma li conosciamo, avendo giocato tanto contro, conosciamo pregi e difetti. Ma pensiamo noi, consapevoli di dover affrontare una grande squadra. In campionato abbiamo perso, dove non siamo stati noi, non siamo stati squadra, dobbiamo essere bravi a cercare di ridurre lo spazio al Milan perché diventa pericoloso. Sarà una finale, un primo trofeo, mente fredda».