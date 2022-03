Lautaro Martinez: «Mancato poco per andare avanti! Fatto tanto al meglio»

Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti del purtroppo ininfluente 0-1 di Liverpool-Inter, che nonostante tutto non vale la qualificazione ai quarti di Champions League. Ecco le sue parole a Inter TV.

C’È RAMMARICO – Lautaro Martinez parla dopo Liverpool-Inter: «Sicuramente andiamo via di qua a testa alta, ma volevamo passare il turno. Quello era il nostro obiettivo, abbiamo fatto due ottime gare a San Siro e oggi ma per i dettagli non siamo andati avanti. Interrotto il digiuno in Champions League? Non è servito a niente oggi, è servito per un paio di minuti ma quando siamo rimasti in dieci è difficile giocare. Abbiamo lottato, abbiamo messo cuore, personalità e carattere: è mancato poco per andare avanti. Dobbiamo cercare di essere più attenti nei dettagli che spostano le partite, lì dobbiamo migliorare. Negli altri aspetti abbiamo dato tutto e fatto al meglio. Il Torino domenica? Sicuramente dobbiamo girare pagina subito, cercare di recuperare energie anche mentalmente per affrontare una partita durissima. Poi pensare anche alla Coppa Italia, che saranno due competizioni che rimangono per noi importanti per cercare di arrivare il più in alto possibile».