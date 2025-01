Lautaro Martinez: «Manca un passettino! Un aspetto da migliorare»

Lautaro Martinez ha parlato a caldo dopo il fischio finale di Sparta Praga-Inter, sfida valevole per la settimana nonché penultima giornata della prima fase della Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

PRESTAZIONE COMPLETA – Lautaro Martinez parla così dopo Sparta Praga-Inter: «Era una partita molto importante per noi, per la classifica e per il nostro percorso in Champions League. Manca ancora un passettino per entrare nelle prime otto, manca l’ultima gara a San Siro con il Monaco ma siamo comunque contenti di aver fatto un grande passo avanti. Oggi siamo venuti qui con loro che hanno fatto la loro partita, noi dovevamo fare la nostra. Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se abbiamo concesso qualcosa. Nel secondo tempo loro hanno avuto più coraggio, hanno palleggiato di più e ci hanno messo un po’ in difficoltà ma alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Se a volte manca ferocia sportiva? Non so se chiamarla così, poi ci sono gli avversari e dipende pure da come si sviluppano le partite ma è un aspetto che va migliorato perché abbiamo lasciato punti importanti per strada senza chiudere le partite. Momento peggiore finito? Sì è finito, ma il periodo di non fare gol perché le prestazioni io cerco di valutarle a 360 gradi, lavoro sempre per la squadra. Quando arriva il gol la prestazione è più completa, oggi vado felice a casa, soprattutto perché il gol è servito alla vittoria. Io massimo goleador in Europa per l’Inter? Sono orgoglioso di essere nella storia dell’Inter, dedico tutto alla mia famiglia».