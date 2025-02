Lautaro Martinez alza la voce: «Mai bestemmiato! Non accetto queste accuse»

Dopo la vittoria sul Genoa, firmata dal capitano nerazzurro, Lautaro Martinez analizza la prestazione della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn.

FELICE – L’Inter festeggia contro un ottimo Genoa. Così Lautaro Martinez descrive la gara di San Siro: «Sicuramente non è stata una partita di grande qualità da parte nostra ma abbiamo messo tanta anima e cuore. L’importante era lasciare i tre punti qua, per il nostro percorso e per la sconfitta della settimana scorsa che ci ha fatto malissimo. Però siamo ancora in piedi, sempre concentrati, cercando di vincere ogni partite. Oggi sono contento per questa vittoria, per i compagni e per tutta la gente».

Lautaro Martinez dopo Inter-Genoa

ACCUSE – Lautaro Martinez continua: «Le mani alle orecchie? Questa è un’esultanza che a volte ti esce da dentro. Quando si parla così tanto a volte dà fastidio. Io ho imparato con gli anni a lasciare dietro tutto questo però quando si parla male di una persona. Dopo quello che è capitato dopo la fine della scorsa partita, con tutte le telecamere vicino a me, io ho esultato ma non ho bestemmiato mai. È una cosa che mi dà tanto fastidio. Cerco di imparare ma cerco di trasmettere anche il rispetto ai miei figli. Quindi questa cosa non l’accetto, mi ha dato tanto fastidio. Io vado comunque avanti per la mia strada, la gente che mi conosce sa che persona sono e che padre sono. Sono tranquillissimo con me stesso».

SEGNAEL – Lautaro Martinez conclude: «Messaggio al Napoli? Nessuno, questo è un segnale a noi. Ci siamo, quando lasciamo tutto sul campo, come è successo anche a Torino, ma non riesce ad andare in vantaggio. Poi queste partite si decidono così, ci è successo anche qua quando eravamo in vantaggio 4-2. Hanno pareggiato però dobbiamo continuare a crescere su questo aspetto. L’esordio di Martinez? Io sono felicissimo perché da quando è arrivato ha lavorato tantissimo. Oggi Sommer lo abbiamo perso però per come Josep Martinez si allena oggi ha risposto. Gli faccio i complimenti per tutto».