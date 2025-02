Lautaro Martinez: «Loro imbattuti in casa? Dobbiamo essere pronti dagli spogliatoi!»

Lautaro Martinez sarà uno dei giocatori chiamati a portare alla vittoria l’Inter stasera contro la Juventus. Ne ha parlato nel corso del prepartita di Inter TV.

RISISTEMARE LE COSE – Lautaro Martinez presenta Juventus-Inter: «Loro imbattuti in casa? La motivazione è quella di continuare a guadagnare punti, di continuare a portare l’Inter in alto. Oggi sarà una bella partita, importante e di livello: dobbiamo essere pronti già dallo spogliatoio e dal riscaldamento ad affrontare una squadra forte come la Juventus, in uno stadio difficile. Quale sarà la chiave del match? Le partite a volte si sviluppano in una maniera dove non riesci a sbloccarla, quindi su queste cose ci lavoriamo tanto. Quando apri le partite su calcio piazzato è importante, perché a volte le partite sono chiuse e con questo puoi aprire la partita».

Per Lautaro Martinez nuovi avversari in Juventus-Inter

IL CONFRONTO – Lautaro Martinez, che sarà ovviamente titolare, parla della difesa avversaria che ha avuto tante novità nel corso del mercato invernale: «I nuovi difensori della Juventus? Abbiamo avuto una settimana lunga per preparare la partita e abbiamo guardato tanto la Juventus, però pensiamo a noi stessi. Se scendiamo in campo nella maniera giusta e corretta sicuramente daremo il meglio di noi stessi».