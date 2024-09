Lautaro Martinez: «Lavoro per il meglio. Inter, il gol arriverà!»

Lautaro Martinez ha espresso il suo stato d’animo dopo la prima sconfitta in stagione dell’Inter, avvenuta nel derby contro il Milan.

IL PUNTO – Lautaro Martinez ha raccontato a Radio Serie A le sue sensazioni dopo la sconfitta dell’Inter per 1-2 nella stracittadina contro il Milan. Il capitano nerazzurro ha puntualizzato un aspetto relativo al non aver ancora timbrato il cartellino in questa stagione: «Sì, fa male. Però sono concentrato sulla squadra e lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell’Inter. A volte quando non si riesce a segnare cerco di fare altre cose ma adesso mi devo mettere a lavorare. Testa bassa e pedalare, come ho fatto sempre nella mia carriera. Il resto niente, il gol arriverà».