Lautaro Martinez: «Priorità è che l’Inter vinca. Scudetto? Società disse questo»

Lautaro Martinez ha parlato al Gran Galà del Calcio: la stagione dell’Inter, i miglioramenti che lui stesso ritiene di dover compiere, gli obiettivi individuali e di squadra sono i temi trattati.

LE DICHIARAZIONI – Così Lautaro Martinez a Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio: «Si tratta di una serata bella per ricordare lo scudetto, la nostra seconda stella. Ce lo aveva anche richiesto la società. Quello era il nostro principale obiettivo, abbiamo fatto il possibile per alzare il trofeo. Farlo da capitano è stato un momento bellissimo. Non sono presente nella lista dei migliori calciatori FIFA, ma come dico sempre quello che conta è la squadra».

Lautaro Martinez sul lavoro da fare per il bene dell’Inter

ASPETTO PERSONALE – Lautaro Martinez ha poi aggiunto quello che dovrà fare per tornare sui livelli dello scorso anno: «Devo lavorare di più, so che sono in ritardo. L’importante è che l’Inter stia vincendo. Voglio essere quello dell’anno scorso, ma la priorità è sempre che la squadra vinca. Tutte le stagioni sono diverse, le partite si sviluppano in maniera diversa. Dobbiamo capire bene come gestirle. Quello che dovrò fare sarà migliorare, come ho sempre fatto nella mia carriera. Cerchiamo sempre di alzare il livello, ogni compagno lo sa».