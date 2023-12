Lautaro Martinez: «Juventus non gioca bene ma è lì! Thuram amico»

Lautaro Martinez ha parlato a caldo al termine di Lazio-Inter, partita andata in scena all’Olimpico e valevole per la sedicesima giornata di campionato vinta dai nerazzurri 0-2 con le reti dell’argentino e di Thuram. Ecco di seguito quanto dichiarato a DAZN dal capitano nerazzurro

LOTTARE INSIEME – Lautaro Martinez ha parlato così dopo Lazio-Inter: «Sicuramente oggi era un giorno speciale perché ieri sono andato a letto tardi perché la mia città ha sofferto questo momento difficile, anche la mia famiglia. Ero preoccupato però è importante entrare in campo concentrati. Spero che si risolva presto il problema. Marcus (Thuram, ndr) da quando è arrivato si è messo a disposizione, come gli altri compagni. E questo è importante perché da subito abbiamo messo in campo quello che chiede il mister. Poi con Thuram parliamo tanto ed è importante parlare e avere una grande amicizia anche fuori dal campo per rendere le cose più semplici in campo. Creare un gruppo e creare amicizia è importante perché così è più semplice raggiungere gli obiettivi. In questi anni stiamo facendo cose importanti, l’Inter da sei/sette anni è tornata a giocare per obiettivi importanti. Tutto quello che verrà sarà sempre più difficile, in questo inizio di campionato abbiamo dato un grande segnale. Dobbiamo dare un segnale a noi stessi, lo dico sempre negli spogliatoi. Dobbiamo superare gli ostacoli tutti insieme, squadra e staff tecnico e non, dobbiamo superare noi stessi. Questo è importante per lottare tutti insieme per il nostro obiettivo: vincere tutto. Sguardo cattivo? Sono serio, però è vero che diventare papà e formare una famiglia è stato importante. Sono cambiato tanto e questo aiuta pure in campo. Il Mondiale mi ha lasciato qualcosa in testa, anche qualcosa di non positivo perché non ho fatto il Mondiale come volevo per via della caviglia. Ma non è una scusa, quindi mi sono messo a lavorare di più per migliorare. Cosa ci siamo detti dopo Genoa-Juventus? No niente, pensiamo a noi stessi. La Juventus è un avversario di grande livello che a volte vince giocando non bene però sono lì e quindi qualcosa hanno. Chi voglio agli ottavi di Champions League? Qualsiasi squadra, per vincere dobbiamo vincere con tutti e fare grandi partite».