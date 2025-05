Lautaro Martinez: «Inzaghi? Si dicono cose, ma noi tranquilli! Una cosa fa la differenza»

Lautaro Martinez si è espresso nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

PSG-INTER – LA CONFERENZA STAMPA DI LAUTARO MARTINEZ

Lautaro Martinez, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, come si può vincere questa partita?

Bisogna essere sempre al massimo, i dettagli faranno la differenza. Chiunque vincerà domani porterà a casa la Coppa, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo.

Come ti senti alla vigilia di questa partita?

Direi di sì, però credo che ogni partita sia una finale, questa è la vera finale perché è l’ultima partita della Champions League.

Lautaro Martinez, arrivato a questo punto credo che tu voglia vincere il pallone d’Oro. Alcuni giornalisti italiani mi hanno detto che Lautaro Martinez è più stimato in Italia che in Argentina, sono un po’ sorpreso dato che hai vinto il Mondiale…

Non lo so, tu sei il giornalista, me lo dica lei. Lei è un giornalista argentino quindi penso che lei sappia come sono visto in Argentina. Onestamente non penso ai premi individuali, vanno in secondo piano. Questo non vuol dire che non voglia vincere il pallone d’oro, ma la priorità per me è vincere e dare il massimo. La stampa italiano la vivo nel quotidiano, forse per questo mi stimano di più. Però quando gioco in Nazionale anche la stampa argentina è favorevole con me.

Senti che questa è la stagione della tua consacrazione europea, visti anche i numeri?

Sicuramente è una stagione positiva avendo segnato 9 gol. Però cerco di crescere ogni giorno a livello europeo. Il mio pensiero è pensare ogni giorno a crescere, migliorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Questo è quello che conta. Sono felice di giocare un’altra finale, in tre anni la seconda.

Lautaro Martinez, cosa ti dà la certezza che questa può essere la volta buona, cosa è cambiato rispetto due anni fa?

Sicuramente siamo cresciuti, abbiamo affrontato avversari di grande valore. Ci siamo guadagnati il rispetto in questa competizione, lavorando a testa bassa e pensando a noi. Vogliamo portare l’Inter in alto. Speriamo che questa volta sarà quella buona.

Conosci bene Kvaratskhelia dalla Serie A, è stato uno dei giocatori più importanti in Italia. Come si può fermare Kvicha dato che è diventato un giocatore molto importante per il PSG?

Conosciamo il giocatore, lo abbiamo affrontato tante volte contro il Napoli. Dovremmo essere attenti non solo a lui, ma anche a tanti altri giocatori del PSG. Oggi avremo l’ultimo allenamento per pulire gli ultimi dettagli, dovremmo riposare per fare una grande gara, che è quello che tutti vogliamo.

Lautaro Martinez, quanta voglia avete di dedicare questo trofeo al vostro allenatore? Tutti i giorni escono cose, noi siamo tranquilli perché lui è ancora qua, lavora per migliorare la squadra. Questa settimana l’abbiamo preparata come prepariamo tutte le partite, sicuramente la dedicheremo a lui come la dedicheremo ai nostri tifosi e alle nostre famiglie. Tutti insieme lavoriamo per dare il meglio, questo sport è così. Daremo il massimo per tutti.