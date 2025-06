Lautaro Martinez: «Inzaghi grandissimo uomo, lo ringrazio»

L’Inter si è allenata al Campus UCLA e Lautaro Martinez ha avuto modo di ritornare all’ultimo match in Champions League su Dazn. Le sue parole prima del Monterrey.

Quella sera eri tra i più distrutti, ti sei dato una risposta?

Il tempo ancora non è troppo, ci penso tanto anche oggi. Era un’occasione, avevo la speranza di portare la coppa a Milano ma in quella sera non è uscito niente di ciò che avevamo preparato. Non siamo stati squadra, loro erano in forma e hanno fatto tutto ciò che potevano fare. Quella è stata una sconfitta dura, ma l’importante è essere arrivati lì. Lavoriamo per alzare i trofei, ma arrivare all’ultima partita sempre vuol dire lavorare bene. Sono orgoglioso dei compagni anche senza trofei, queste cose ci fanno crescere tantissimo. Stiamo riportando l’Inter dove merita nella storia.

Lautaro Martinez, hai parlato con Inzaghi?

L’ho sentito dopo la riunione, Inzaghi è un grandissimo uomo e gli faccio l’in bocca al lupo. Le cose che ci diciamo rimangono tra di noi, posso dire che ci ha fatto crescere tanto e mi ha fatto imparare tantissimo. Mi ha dato anche la possibilità di essere capitano, lo ringrazio.

Con il tuo quarto allenatore all’Inter che versione di Lautaro Martinez sarà?

Ha un’idea simile, con un allenatore nuovo dai di più e ti fai notare. Il Mondiale ci farà conoscere tanto e capire, poi penseremo alle vacanze e ricominceremo dal campionato. Io lo conoscevo dalle giovanili, è un ragazzo d’oro che ci fa sorridere. Queste cose sono importanti per gli obiettivi