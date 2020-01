Lautaro Martinez: “Intesa con Lukaku frutto di lavoro giornaliero. L’Inter…”

Lautaro Martinez nel prepartita di Inter-Atalanta ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sua intesa con Romelu Lukaku, attaccante belga. In coppia i due attaccanti nerazzurri hanno siglato 30 gol.

INTESA – Lautaro Martinez ha parlato così prima di Inter-Atalanta su Dazn: «Ho giocato con Milito e Lisandro Lopez. Però con Lukaku sto facendo un lavoro giorno per giorno molto buono. Dobbiamo proseguire in questa maniera per dare una mano ai compagni e all’Inter».