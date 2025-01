Lautaro Martinez: «Inter? Vincere unica cosa che conta. Il gol? Io non mi agito»

Lautaro Martinez, dopo aver preso parte alla conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan, ha parlato alle frequenze di Sport Mediaset in vista della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è importante per l’Inter e per te essere ancora in finale a Riyad?

Sono veramente contento perché abbiamo portato l’Inter a giocare un’altra finale con questo nuovo format. In semifinale abbiamo fatto un’ottima gara, arrivando così in finale. Conosciamo il valore del Milan, dovremo essere bravi a tenere le distanze, ad arginare il Milan per portare a casa il trofeo.

Il Milan è molto diverso. Che impressione ti ha fatto l’altra sera?

Hanno fatto cose simili rispetto al periodo di Fonseca, magari perché avevano poco tempo a disposizione. Guarderemo cosa fa bene il Milan, per evitare che possa riprodurre queste cose contro di noi. Dovremo essere concentrati, evitando di disputare un’altra partita negativa come quella di campionato. Conceicao lo conosciamo, l’abbiamo affrontato in Champions League, ma in finale ci sono vari fattori che entrano in gioco. In più, è un derby, quindi mai una partita come le altre.

Nessuno ha mai vinto 4 Supercoppe consecutive. Si tratta di un’extra motivazione?

Sicuramente sì, ma anche se fosse la prima o la seconda. Queste partite devono essere giocate con la voglia di vincere, di portare trofei a casa, perché questo è quello che conta. Bisogna essere uniti e compatti per vincere le competizioni.

Tu segni in finale da tre anni consecutivi. Cosa succederà nel 2025?

Nel 2025, la cosa importante è che l’Inter vinca. Sicuramente, quando il gol non arriva si agitano tutti. Ma ciò non succede a me, che sono tranquillo perché l’Inter sta vincendo. Domani abbiamo una grande opportunità di portare a casa un altro trofeo per l’Inter.

Domani Thuram rischia di non esserci. Cosa cambierebbe per te giocare con Taremi o Correa?

Niente, la verità è che sono molto contento di avere compagni come Correa, Mehdi, Arna. Si tratta di tre giocatori fortissimi, che in allenamento ci fanno alzare il livello. In allenamento devi spingere i compagni a migliorare, cosa che loro fanno. Sono contento, chiunque giochi al mio fianco.