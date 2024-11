Lautaro Martinez determinato: «L’Inter vuole vincere tutto! Lo dice la storia»

Anche la quarta sfida di Champions League sorride all’Inter. Al termine della sfida contro l’Arsenal Lautaro Martinez risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24.

RISPOSTE – Lautaro Martinez, tra i protagonisti di Inter-Arsenal, dichiara: «La cosa più bella di questa partita? Innanzitutto i tre punti che rimangono qua. Poi lo spirito di squadra, la lotta che abbiamo impiegato. Queste partite sono molto importanti per la competizione, soprattutto per la classifica che ci lascia con dieci punti ed è importante. Non abbiamo ancora preso gol e questa è una cosa positiva, perché in campionato ne abbiamo presi tanti. Quindi vuol dire che stiamo lavorando bene e siamo consapevoli che questa competizione è fatta di dettagli. Dobbiamo continuare così e di cercare di alzare il livello ogni giorno».

Lautaro Martinez e gli obiettivi stagionali dell’Inter

VOGLIA DI VINCERE – Lautaro Martinez ancora: «L’Inter vuole di più il campionato o la Champions League? Mi conosci, tutto. Noi vogliamo tutto perché lo dice la storia di questo club. Dal primo momento in cui sono arrivato all’Inter io ho sempre voluto vincere tutto, sia la Champions League, che la Coppa Italia, la Supercoppa, il campionato. Per tutte le competizioni che l’Inter gioca bisogna lottare. La rabbia per il settimo posto al Pallone d’Oro? Sì, mi è passata. Adesso penso a fare meglio, a continuare a cresce nella forma fisica e calcistica. Sto meglio, più gioco e meglio sto. Il mister lo fa ma deve fare le sue scelte. Però sono contento perché l’Inter sta migliorando, anche se in campionato prendiamo tanti gol. Quando giochiamo la palla la giochiamo come vogliamo, ma dobbiamo migliorare in tanti aspetti».

Lautaro Martinez: «Cosa scelgo? L’Inter vuole vincere tutto! Lo dice la storia»

LA PROSSIMA – Lautaro Martinez conclude pensando alla prossima sfida di campionato: «Il Napoli? Affronteremo una squadra che anche se ha perso l’ultima gara è forte, ha le sue idee ed ha un allenatore che conosciamo. Però noi abbiamo il nostro. Per prima cosa dobbiamo recuperare le energie, perché oggi ne abbiamo spese tante, e poi pensare a domenica perché sarà una grande gara come quella di oggi».