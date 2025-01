Lautaro Martinez: «L’Inter gioca per vincere. Contro il Milan la prima chance!»

Oltre ad aver presentato Inter-Milan in conferenza stampa, Lautaro Martinez ha espresso un ulteriore commento sulla finale di Supercoppa Italiana che si svolgerà domani.

IL VALORE DEL DERBY – Lautaro Martinez, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, è intervenuto su Radio TV Serie A per raccontare le sue sensazioni sul derby: «Mi viene in mente una partita importante e bellissima che abbiamo fatto, ma ogni derby è diverso e speciale, succede sempre qualcosa di diverso. Noi adesso dobbiamo recuperare energie e preparare bene la gara, perché è una finale che si gioca in una maniera diversa. Dovremo fare le cose bene contro una squadra forte come il Milan per portare a casa una coppa che tutti vogliamo».

Lautaro Martinez

RESTARE CONCENTRATI – Lautaro Martinez prosegue a un giorno da Inter-Milan: «Sentiamo questa gara tantissimo. Noi giochiamo per vincere, per portare trofei all’Inter. Domani ci sarà la prima occasione in questa stagione. Dovremo essere concentrati, bravi a livello di testa, e dovremo usare anche il cuore».

L’AVVERSARIO – L’analisi del Milan da parte di Lautaro Martinez: «Che Milan mi aspetto? Con la Juventus hanno fatto cose simili a quelle già viste con Fonseca, tra oggi e domani lo analizzeremo ulteriormente. La cosa principale è pensare a noi stessi, fare il nostro lavoro per vincere».

TRANQUILLO – Sul proprio momento Lautaro Martinez dichiara: «Sono contento perché so quanto i miei compagni tengano al fatto che io faccia gol. Io lavoro per la squadra, alla fine verrò ripagato per questo. L’Inter deve vincere, questa è la cosa principale, poi se segno è ancora meglio. Sono tranquillo, domani giocheremo un’altra finale, ne abbiamo giocate tante da quando sono qui. Sono orgoglioso e contento di questa cosa, vogliamo portare l’Inter più in alto possibile».