Lautaro Martinez: «Inter, serve umiltà e gioco sporco. Il gol? Voluto!»

Lautaro Martinez riporta l’Inter sull’1-1 contro l’Urawa e la trascina alla vittoria finale. Ecco le parole del capitano dopo il match del Mondiale per Club su DAZN.

PARTITE DIFFICILI – Lautaro Martinez, ancora protagonista dell’Inter al Mondiale per Club, dichiara dopo la vittoria: «Lo abbiamo detto all’inizio di questa competizione: le partite saranno tutte così. Affrontiamo squadre di un altro continente, giocano in questa maniera. Vengo dal Sudamerica e vedo anche le squadre di lì come stanno giocando, hanno tanto cuore. Noi come squadra dobbiamo alzare il nostro cuore, il nostro orgoglio, essere umili, saper soffrire».

Le parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Urawa Reds

MIGLIORARE – Lautaro Martinez prosegue sul momento della sua Inter: «Ci dispiace tanto aver preso un altro gol in questa maniera, nell’unico tiro che hanno fatto. Dobbiamo sicuramente migliorare ancora, però manca ancora un ultima gara del girone per chiudere queste tre partite. Pecchiamo di umiltà? No, dico che loro giocano con tantissimo cuore quindi la nostra qualità a volte si abbassa».

IL GOL – Sull’atteggiamento che serve all’Inter e sul gol realizzato, Lautaro Martinez afferma: «Queste squadre corrono tanto, difendono bene, noi dobbiamo anche fare il gioco sporco perché conta in queste competizioni. Dobbiamo crescere in questo aspetto ma umili lo siamo, altrimenti non saremmo arrivati ad alzare tanti trofei come in questi anni. Il gol? Mi è arrivata quest’opportunità, ci ho pensato e quando vuoi una cosa sicuramente è più facile».