Lautaro Martinez sottolinea: «Inter è qui grazie all’umiltà! Famiglia è fondamentale»

Lautaro Martinez si è espresso in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Lautaro Martinez ha così parlato a Sky Sport a pochi giorni dalla finalissima di Champions League tra Inter e PSG: «Arriviamo a questa finale con l’esperienza della sconfitta contro il Manchester City, da cui abbiamo imparato tantissimo. Secondo me, ci arriviamo perfetti in tutti gli aspetti. La squadra è quasi integralmente quella che ha giocato a Istanbul, siamo giunti a questo punto grazie all’umiltà, ora ci manca un ultimo passo. La sconfitta lascia i primi tre giorni amarezza e tristezza, non mi piace perdere. Ora il Campionato è andato, ma abbiamo un impegno molto importante e non c’è tempo per pensare al passato. Dobbiamo solo impegnarci a preparare questa gara, per noi è un sogno poter fronteggiare il PSG. In questa stagione abbiamo fatto un ottimo lavoro per arrivare alla finale».

Lautaro Martinez sul modo in cui lui e l’Inter arrivano al PSG

EMOZIONI – Lautaro Martinez ha poi proseguito: «Tutti devono dare il massimo, dobbiamo essere positivi e pensare solo al PSG. Personalmente, la vittoria è ciò che voglio con tutto me stesso. Per me, per la mia famiglia e per questo grande Club che mi ha adottato sin dal primo giorno. Siamo consapevoli del posto in cui siamo e della maglia che rappresentiamo. Quello che vogliamo fare è lasciare l’Inter al massimo livello. La mia famiglia è la cosa più importante per me. Mia nonna non sta passando un bel momento, per cui parlare con lei mi fa tanto bene. Lei mi mantiene forte, sicuramente questa partita la dedicherò a lei. Mia mamma non verrà alla finale perché le starà accanto. Le mando un abbraccio, così come a mia nonna».