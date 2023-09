Lautaro Martinez: «Inter troppo bassa per 45′, anche al derby primi minuti difficili»

Lautaro Martinez ha firmato il pareggio stasera in Real Sociedad-Inter, l’esordio stagionale in Champions League finito 1-1 a San Sebastian. Nel post partita, il capitano ha affidato le sue sensazioni a Inter TV.

PARI CERCATO – Così Lautaro Martinez dopo Real Sociedad-Inter: «La grinta per riprenderla? Sicuramente è un aspetto dove siamo cresciuti tanto. Però, a livello tattico e di palleggio, dobbiamo migliorare tanto perché non abbiamo fatto del nostro meglio. Importante non aver perso, però c’è tanto da migliorare. L’aspetto mentale? Dobbiamo continuare a lavorare così. Nei primi quarantacinque minuti sicuramente non abbiamo fatto il meglio, perché eravamo troppo bassi. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, anche al derby nei primi minuti siamo stati in difficoltà. Però, quando ci sono partite ogni tre giorni, non puoi lavorare sul campo quindi devi recuperare le energie e prepararla bene. Io lavoro ogni giorno per dare il massimo, sono contento e spero di continuare così».