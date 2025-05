Lautaro Martinez carica: «Inter, trasformiamo sogno in realtà! Attenti a ogni dettaglio»

Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez si è così pronunciato a Sky Sport in vista di PSG–Inter: «Non sono teso, mi sto godendo ogni momento perché è difficile arrivare a questo punto. Essere giunti due volte in finale di Champions League significa che stiamo lavorando bene, che la squadra ha valore. Manca qualche ora, dobbiamo preparare al meglio ogni dettaglio per riportare a casa questo sogno, questa Coppa che manca da 15 anni. Discorso alla squadra? Io non preparo niente, tutto quello che dico mi esce al momento. Sicuramente mi toccherà, domani: non dirò tante cose, sappiamo di doverci godere ogni momento di questa finale. Manca un ultimo passo per rendere questo sogno realtà».

Lautaro Martinez su PSG-Inter e… una sorpresa commovente!

LA FINALE – Lautaro Martinez ha poi proseguito: «Vedo un 50-50. Il PSG è una squadra di grande valore, ha giocatori straordinari che hanno già vinto tre Coppe in questa stagione. Noi dobbiamo curare tutti i dettagli, riposare e poi pensare alla gara più importante, quella di domani, che deciderà tutto. Spero che i miei compagni siano belli carichi per riportare la Coppa a casa».

I LEGAMI – A Lautaro Martinez viene poi mostrato un video nel quale alcuni componenti importanti della sua famiglia gli augurano una buona fortuna per la finale tra PSG e Inter. Questa la reazione del capitano nerazzurro: «La mia famiglia è ciò che è sempre al mio fianco, mi spinge a non mollare mai. Voglio ringraziarli per quello che fanno per me: grazie a mio padre per avermi trasmesso l’amore per questo sport, mia madre perché non mi ha fatto mancare nulla, mia moglie e i miei figli perché sono sempre con me».