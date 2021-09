Lautaro Martinez: «Inter, si vince con i gol! Con Correa ci capiamo»

Lautaro Martinez ha parlato nel prepartita di Inter-Bologna. Ecco le parole dell’attaccante argentino, ovviamente titolare per la partita delle ore 18 (vedi formazioni).

COPPIA ARGENTINA – Lautaro Martinez presenta Inter-Bologna su Inter TV: «Abbiamo già dimenticato la partita contro il Real Madrid. Adesso siamo con la testa al campionato, che oggi sarà una partita dura. Come sappiamo il Bologna gioca tanto sul fisico, abbiamo riposato e fatto due allenamenti per provare la partita e fare tutto quello che il mister ha messo a disposizione. Oggi dobbiamo entrare in campo concentrati a fare tutto quello che abbiamo fatto in queste prime tre partite e in Champions League. La chiave? Secondo me muovere la palla come stiamo facendo. Giochiamo al nostro ritmo, noi a comandare la partita e quando abbiamo l’occasione fare gol. Col Real Madrid meritavamo di più, ma le partite si vincono facendo gol. Con Joaquin Correa ci capiamo, anche in nazionale, è un piacere giocare con lui. L’importante è che l’Inter vinca».