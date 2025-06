Lautaro Martinez: «All’Inter serviva vincere, a prescindere da “come”!»

Una strepitosa giocata acrobatica di Lautaro Martinez ha avviato il ribaltone dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds, per la prima vittoria al Mondiale per Club FIFA. Il capitano commenta su Inter TV quanto successo a Seattle.

PORTATA A CASA – Le parole di Lautaro Martinez su quanto successo in Inter-Urawa Red Diamonds: «Sicuramente è stata una gara complicata, una gara difficile perché dall’inizio sapevamo che in questa competizione sarebbe stato così. Tutte le squadre di mettono in difficoltà, perché hanno grandissimo cuore e grandissima organizzazione difensiva. Era importante vincere, non importava il come: sicuramente ci dispiace, perché abbiamo ancora un’altra volta corso dietro con un tiro in porta un gol. Dobbiamo sistemare questi dettagli, perché così approfittiamo di più delle nostre qualità. Le avversarie hanno tantissimo cuore, se ne abbiamo anche noi possiamo vincere».

Tanta Argentina per Lautaro Martinez: da Carboni al River Plate

IL COMPAGNO – A decidere Inter-Urawa Red Diamonds è stato Valentin Carboni, col gol al 92′. Lautaro Martinez è molto contento: «Lo sono tantissimo. È un bravissimo ragazzo, lo conosco da piccolino: un ragazzo che lavora forte, un ragazzo che lavora serio e che ha voglia di migliorare. È andato all’estero e si è fatto male, è un ragazzo che ha tantissimo futuro e deve continuare su questa squadra. Ma non solo lui, tanti giovani che hanno in rosa ci possono dare una mano: devono impegnarsi, mettere in difficoltà il mister e noi della prima squadra. È di questo che si tratta, alzare il livello sempre».

SFIDA NELLA SFIDA – Inter-River Plate di mercoledì notte sarà particolare per Lautaro Martinez: «È speciale perché è una squadra argentina ed è speciale perché mia mamma è tifosa dell’Inter. Ci sono tanti ex compagni e compagni di nazionale, sarà una partita bella da giocare. Li ho affrontati in Argentina, vediamo adesso: dobbiamo pensare a recuperare, poi prepareremo la gara nel migliore dei modi».