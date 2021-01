Lautaro Martinez: “Inter, prima di Capodanno abbiamo parlato! Tripletta…”

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez è stato fra i grandi protagonisti di Inter-Crotone 6-2. Il giocatore, dopo la goleada di questo pomeriggio al Meazza favorita da una sua tripletta, ha parlato nell’intervista del dopogara con Inter TV: ecco le sue dichiarazioni.

DILAGATO – Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo Inter-Crotone: «Sono contento perché abbiamo vinto, perché dovevamo vincere. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, penso che abbiamo affrontato una squadra dura che palleggia bene, però abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo contenti per questo. Ripartire dopo la sosta certo che non è facile, però la settimana che abbiamo ripreso prima di Capodanno abbiamo parlato: dovevamo continuare così e l’abbiamo fatto. Abbiamo lavorato bene per questa partita e dobbiamo andare avanti. Margini di miglioramento? Tanti. Credo che ogni giorno dobbiamo lavorare con la testa bassa, come stiamo facendo, fino a che finisce il campionato. Dobbiamo essere così, settimana dopo settimana cercare di migliorare ogni partita e in ogni dettaglio. Tripletta perfetta? Sì, ci sono alcune partite dove non riesco però oggi sono riuscito a fare gol con sinistro, destro e di testa. E ho anche provocato un autogol».