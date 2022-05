Lautaro Martinez: «Inter, ora fratelli dentro al campo! Serve vincere»

C’è Lautaro Martinez fra i protagonisti di Udinese-Inter 1-2 di quest’oggi. Dalla Dacia Arena il numero 10, in gol dopo il rigore sbagliato, ha parlato a Inter TV al termine della quartultima giornata di Serie A.

GIUSTO VINCERE – Lautaro Martinez commenta Udinese-Inter 1-2: «Record personale di gol agganciato? Sono contento per questo, sono contento anche perché siamo riusciti a vincere una partita complicata e difficile, fisica. Siamo stati all’altezza, siamo contenti per questo. Stiamo bene, sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti e adesso tocca a noi correre dietro e vincere. In mezzo abbiamo un trofeo, la Coppa Italia, da giocare: dobbiamo prepararci bene per questo sprint finale. L’Udinese? Loro sono una squadra fisica, una squadra che viene a uomo e gioca sulle seconde palle e in ripartenza. Avevamo preparato questo, poi soffriamo ancora una volta gli ultimi minuti ma siamo riusciti a vincere. Adesso prepariamo la partita che ci aspetta avanti, che ancora sarà più difficile perché finisce il campionato e dobbiamo vincere. Dobbiamo essere fratelli dentro al campo, perché dobbiamo vincere: non c’è più tempo né punti da perdere».