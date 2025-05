Lautaro Martinez: «Inter è passione! Al Mondiale per Club per vincere»

Lautaro Martinez ha parlato in vista del prossimo Mondiale per Club estivo, competizione a cui l’Inter prenderà parte a giugno. Vari i temi affrontati dal capitano nerazzurro.

IL SIGNIFICATO – Lautaro Martinez non ha alcun dubbio in merito al modo in cui indicare la sua Inter. Il calciatore argentino, costretto a saltare le ultime sfide di Serie A a causa di un’elongazione ai flessori, si è infatti pronunciato in questi termini alle frequenze ufficiali della FIFA: «Cos’è per me l’Inter? È sinonimo di passione. Se devo parlare dell’Inter, è questa la prima parola che mi viene in mente. Passione, perché ogni compagno, ogni giocatore che arriva qui, finisce sempre per vivere questa parola, questa passione. Per la maglia, per il club, per lo stemma. E poi la gente qui in Italia te lo dimostra ogni settimana, e sono sicuro che lo dimostrerà anche negli Stati Uniti. Ci accompagneranno in questa avventura».

L’OBIETTIVO – A proposito del prossimo Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti da giugno, Lautaro Martinez ha le idee chiare: «Lo dico sempre e lo dico anche ora: per me, per l’Inter, con la sua storia e la sua importanza, quello che bisogna fare è puntare sempre a vincere».

Lautaro Martinez sul valore di essere il capitano dell’Inter

LA CONVINZIONE – Lautaro Martinez si è successivamente pronunciato sul significato della fascia di capitano da lui indossata in nerazzurro. Il centravanti dell’Inter ne ha parlato in questi termini: «Ne parlavo giusto ieri con mio padre, leader non si diventa, leader si è, si nasce. Insomma, dico sempre che ho bisogno di tutti perché il gruppo è sempre sopra il singolo. Per raggiungere obiettivi importanti come questo che stiamo per affrontare, serve la collaborazione di tutti. Ovviamente, il leader è quello che guida, quello che dà l’esempio, è colui al quale guardano tutti».

I RIVALI – Lautaro Martinez ha così concluso: «Sarà speciale sfidare il River Plate. Ovviamente io ho avuto la possibilità di affrontarlo quando giocavo in Argentina ed è una delle squadre più importanti del mio paese. È una squadra di fama mondiale, lo conoscono tutti. È una squadra importante, chiaro, e dobbiamo preparare la partita nel migliore dei modi perché anche loro la prepareranno allo stesso modo. Sul serio, sarà come una finale».