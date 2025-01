Lautaro Martinez: «Inter, momento difficile alle spalle. Il segreto? Lavorare!»

Lautaro Martinez, protagonista con gol in Sparta Praga-Inter terminata sul punteggio di 0-1 in Champions League, commenta con grande soddisfazione. Le sue dichiarazioni a Inter TV.

IL COMMENTO – Lautaro Martinez ha parlato così dopo Sparta Praga-Inter, soffermandosi sul grande traguardo di essere diventato il miglior marcatore dei nerazzurri in Champions League: «Sono orgoglioso, questa competizione con i tanti giocatori che sono passati nella storia dell’Inter, essere arrivato a questo numero è importante. Devo lavorare e raggiungere altri obiettivi, perché il calcio è così. Dobbiamo prenderci tutto quello che c’è in palio, sono contento di questo nuovo traguardo. Loro questa sera non avevano nulla da perdere. Nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo creato spazi. Poi abbiamo concesso qualcosa nel secondo tempo e su questo aspetto dobbiamo migliorare ancora. Il gol? Mi sono sfilato dall’area di rigore, sul cross sono arrivato sul secondo palo. Momento di difficoltà alle spalle? Ho lavorato di più. Questo è il segreto. Quando le cose non vanno bisogna mettere testa bassa e lavorare, questo ho imparato da mio padre. Il lavoro che fai in settimana poi viene ripagato. Sono contento perché devo continuare così, quando non segno devo mettermi a disposizione della squadra».