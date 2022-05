Lautaro Martinez: «Inter molto importante per me, il club significa tanto!»

Lautaro Martinez ha parlato per primo a Inter TV dopo la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Dall’Olimpico arrivano le dichiarazioni del giocatore, in campo nell’ultimo atto della manifestazione.

CAMPIONI! – Lautaro Martinez dà il suo punto di vista su Juventus-Inter: «Volevamo tanto questa coppa, abbiamo lavorato molto per raggiungere gli obiettivi di inizio stagione. Lavoriamo sempre per lasciare l’Inter in alto, oggi l’abbiamo fatto un’altra volta. Abbiamo vinto un’altra coppa, dobbiamo festeggiare oggi e già domani pensare a quello che verrà: sarà dura in queste due partite che rimangono. Sarà una spinta importante, anche di fiducia e di voglia. Dobbiamo adesso preparare bene le partite che mancano, recuperare energie: fino ad adesso festeggiamo, poi ci sarà quello che viene. Volevo segnare, ma l’importante è che l’Inter vinca. Sono molto felice per aver vinto un’altra coppa con questa società: questo club è molto importante per me e per quello che significa per la mia famiglia e tutti noi».