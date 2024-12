Lautaro Martinez: «Inter può migliorare in vari aspetti. Spiego!»

Lautaro Martinez è intervenuto nuovamente sull’evento relativo al malore accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter. Poi un commento sulla sua stagione all’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez è tornato in zona mista al Gran Galà del Calcio del 2024 per parlare di vari temi, tra cui quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter. Queste le sue parole, riportate da Sport Mediaset: «Non sono al massimo, sono un po’ in debito ancora, ma la cosa importante è che l’Inter vinca. Io devo lavorare come ho sempre fatto, la squadra deve continuare così. A Firenze eravamo tutti preoccupati per quello che è successo a Edoardo, gli mandiamo un grande abbraccio. Dopo quell’evento, per noi la partita era finita, era importante la salute del ragazzo. Spero si riprenda presto».

Lautaro Martinez sui margini di miglioramento per l’Inter

I MIGLIORAMENTI – Così Lautaro Martinez sugli aspetti in cui l’Inter può far meglio: «Dove può migliorare la squadra? Ogni anno e ogni stagione è sempre diversa, noi dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti. Servirà maggiore intensità, tutte le partite le abbiamo sotto controllo sul piano del possesso palla. E bisognerà migliorare anche in fase difensiva. Per quanto riguarda la Champions League, penso sia interessante. Hanno cambiato il format ma noi ci siamo adeguati subito. Proseguiamo su questa strada».