Lautaro Martinez: «Inter, merito del gruppo! A San Siro mentalità da 0-0!»

L’Inter esce dallo Stadio de Kuip con una vittoria importantissima sul Feyenoord. Lautaro Martinez racconta a Sky Sport le proprie sensazioni al termine della prima gara degli ottavi di finale di Champions League.

LA PRESTAZIONE – Dopo il 2-0 di Feyenoord-Inter Lautaro Martinez dichiara: «Sono molto contento per questa vittoria perché nelle difficoltà l’Inter ancora una volta ha dimostrato che il gruppo riesce a coprire tutto. Siamo contenti anche se nel primo tempo potevamo fare meglio. Credo che in generale abbiamo fatto un’ottima gara in uno stadio difficile con un ambiente molto caldo. Adesso dobbiamo pensare a preparare la prossima gara, sicuramente con un nostro vantaggio ma scendere in campo con uno 0-0 nella testa ci porterà grande soddisfazione».

Lautaro Martinez nel post di Feyenoord-Inter

IL GRUPPO – Lautaro Martinez prosegue: «Io non posso dire che la Champions League è l’unico obiettivo dell’Inter perché direi una bugia. Noi pensiamo partita dopo partita e nelle difficoltà che abbiamo avuto in quest’ultimo periodo è venuto fuori il gruppo. C’erano tanti giocatori che hanno fatto uno sforzo fuori ruolo e questo è uno sforzo molto importante. Veniamo da mesi in cui giochiamo ogni tre giorni, questo anche conta tantissimo. Noi siamo sempre in campo a difendere questa maglia nella giusta maniera, a volte i risultati vengono a volte no ma la gente dev’essere tranquilla perché daremo sempre il massimo per l’Inter».

RECORD – Lautaro Martinez continua: «Record di gol in Champions League? Un orgoglio, non lo immaginavo. Ma dal momento in cui sono arrivato ho sudato tantissimo, la gente che mi conosce sa bene quello che ho passato e vissuto in un momento in mezzo alla mia carriera qui all’Inter. Tutto sacrificio e merito del lavoro. Devo continuare perché non finisce qui, voglio di più quindi lavorerò al massimo insieme ai miei compagni per portare l’Inter sempre più su».

FUTURO – Lautaro Martinez termina: «Se mi piacerebbe giocare tutta la carriera all’Inter? Certo che sì, poi dipende da tantissime cose però qui sono felice, ho rinnovato il mio contratto dopo una Copa America dopo che avevo tante cose sopra al tavolo. Ho deciso di rimanere qua perché sono felice, mi alzo ogni giorno al mattino con la voglia di andare al campo. Anche la mia famiglia è felice quindi sono contento di essere qui».