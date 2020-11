Lautaro Martinez: “Inter, manca qualcosa! Gol e assist? Non contento”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV dopo Real Madrid-Inter 3-2 di Champions League. Queste le sue considerazioni a caldo dopo l’ennesima partita non vinta, la sesta in nove gare stagionali.



ERRORI GRAVI E REITERATI – Lautaro Martinez commenta Real Madrid-Inter 3-2: «La prestazione? Sì, però non ci basta. Abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, abbiamo lavorato tanto sulla pressione alta e bassa. Manca qualcosa: dobbiamo lavorare ancora e pensare alla Serie A, che adesso teniamo una partita molto difficile in questi giorni. Dopo c’è la sosta per le nazionali, però quando torniamo ci sono tante partite importanti per continuare in Serie A e in Champions League. Gol e assist? Questo mi tiene contento, ma io penso alla squadra sempre. A livello personale sono contento per il gol, perché per un attaccante è sempre così, ma oggi l’assist e il gol non sono serviti a niente. Oggi non sono contento, questa settimana dobbiamo pensare alla Serie A perché abbiamo una partita difficile contro una squadra forte (l’Atalanta, ndr). Dobbiamo pensare avanti».