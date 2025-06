Lautaro Martinez: «Inter maglia importante! Chi non vuole vada via»

Lautaro Martinez ha parlato al termine della sconfitta al Mondiale per club. Dure le parole dell’attaccante dell‘Inter.

SCONFITTA – Al termine della gara tra Inter e Fluminense a Charlotte, in collegamento con Sportmediaset ha parlato Lautaro Martinez. Queste le parole del capitano dopo la sconfitta a Charlotte: «Nel primo tempo non siamo mai entrati davvero in partita: abbiamo subito un gol e commesso tanti errori nei passaggi, nelle scelte e negli appoggi. Loro, dopo aver trovato subito il vantaggio, si sono chiusi bene e hanno puntato sulle ripartenze. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma poi è arrivato il 2-0. Nonostante tutto, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Il caldo si è fatto sentire, così come il terreno secco, ma valeva per entrambe le squadre. Noi però siamo arrivati con un po’ di stanchezza mentale e alcune assenze importanti. Voglio chiedere scusa ai tifosi e a tutte le persone che sono venute fin qui per sostenerci. Adesso prendiamoci del tempo per ricaricare le energie e prepararci al meglio per la prossima stagione»

MESSAGGIO – Lautaro Martinez poi, commenta così l’avvio per la prossima stagione: «L’allenatore ci ha dato tanto, ha portato entusiasmo e motivazioni. Anche se oggi siamo usciti, bisogna avere davvero voglia di far parte di questo gruppo. Chi c’è, deve voler restare. Chi non se la sente, è giusto che faccia un passo indietro. Questa maglia va onorata. Io voglio restare e combattere per raggiungere grandi traguardi. Il messaggio è per tutti: è stata una stagione lunga, complicata, con tante difficoltà e nessun trofeo. Ma dobbiamo tornare ad essere uniti, come nell’anno della seconda stella».