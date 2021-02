Lautaro Martinez: Â«Inter, lavorato tanto per il primo posto. Ora il derbyÂ»

Lautaro Martinez: «Inter, lavorato tanto per il primo posto. Ora il derby»

Lautaro Martinez – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez dopo Inter-Lazio terminata 3-1 a San Siro, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della vittoria oggi e del primo posto conquistato dopo tanto duro lavoro.

ORA PRIMI – Lautaro Maritnez dopo Inter-Lazio su Sky ha parato della vittoria di oggi e del primo posto conquistato: «Sono contento perché lavoriamo tanto per questo e oggi possiamo dire che siamo avanti. Questa è la prima volta che siamo avanti a tutti. Deve essere un punto di partenza per non lasciare il primo posto. La settimana prossima abbiamo il derby e dobbiamo lavorare e preparare bene quella partita. Io papà da poco, i bimbi fanno bene? Lei è brava, mi fa dormire, non mi posso lamentare (ride, ndr)».

SU LUKAKU – Lautaro Martinez parla anche della condizione fisica sua e del suo compagno di reparto, facendo riferimento alla sua prestazione oggi «Io devo sforzarmi per stare dietro a Romelu Lukaku? Devo partire prima qualche volta (ride, ndr). Lui fa grande lavoro per la squadra e siamo contenti se l’Inter vince sempre. Lavoro ogni giorno per stare bene fisicamente, la stanchezza ci può stare. Ora stiamo cercando di recuperare ed essere sempre pronto».