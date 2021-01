Lautaro Martinez: Â«Inter-Juventus, loro forti ma pensiamo a noi!Â».

Lautaro Martinez: «Inter-Juventus, loro forti ma pensiamo a noi!».

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez prima di Inter-Juventus ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato delle motivazioni oggi nel big-match in programma a San Siro (QUI le formzioni ufficiali).

TUTTO PRONTO – Lautaro Martinez prima di Inter-Juventus su Sky ha parlato dell’importanza di questa partita: «Dobbiamo avere pazienza e forza che abbiamo dimostrato nella partita precedente. Stiamo lavorando bene, vogliamo i tre punti. Juventus squadra più forte? Dobbiamo pensare a noi e lavorare sul campo. Dobbiamo prenderci delle responsabilità e giocare come facciamo sempre. Loro sono forti ma in fase difensiva non dobbiamo fare male».