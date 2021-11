Lautaro Martinez: «Inter, il derby si vince con due situazioni! Noi pronti»

Lautaro Martinez sarà titolare nel grande derby Milan-Inter delle ore 20.45 (vedi formazioni). Il giocatore nerazzurro ha presentato la stracittadina a Inter TV.

OBIETTIVO ACCORCIARE – Lautaro Martinez presenta Milan-Inter nel prepartita: «Cosa si prova? Lo stesso, ma sappiamo che è una partita speciale. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo ma si vince col cuore e con la testa. Dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo preparato e che stiamo facendo, mettendoci il cuore. Loro sono in forma e hanno fatto bene ma noi abbiamo il nostro, abbiamo riposato bene e siamo pronti per fare una bella gara».