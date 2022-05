Lautaro Martinez: «Inter-Empoli, importante vincere. Ora finale da vincere»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato della vittoria contro l’Empoli e della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

VITTORIA – Queste le parole a SportMediaset da parte di Lautaro Martinez dopo la vittoria in Inter-Empoli. «Credo che abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo 10-15 minuti abbiamo preso gol. Poi ne ha annullato uno. Credo che abbiamo iniziato bene, ma poi siamo calati un po’ di intensità e quando caliamo di intensità, credo che per noi è difficile. Poi abbiamo recuperato e nel secondo tempo abbiamo dominato».

PAZZA INTER – Lautaro Martinez ha proseguito. «Pazza Inter? Non lo so se chiamarla così, ma sicuramente dobbiamo essere più attenti in queste cose perché magari poi non fai il 2-1 e comincia a essere difficile, passano minuti, però abbiamo recuperato nel primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo giocato con più tranquillità, con intensità che vogliamo. E abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere questa partita che per noi era troppo importante».

JUVENTUS-INTER – Lautaro Martinez ha concluso. «Adesso aspettare Milan e poi Coppa Italia che è un altro grande obiettivo? Adesso dobbiamo aspettare certo la loro partita perché loro sono con una partita meno. Dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Adesso dobbiamo recuperare energia. Preparare la testa, preparare per la gara che arriva che sarà una finale da vincere».