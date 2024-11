Lautaro Martinez: «Inter, ecco qual è la differenza! Tenere la mentalità»

Lautaro Martinez ha giocato questa sera in Inter-Arsenal, quarta giornata della fase campionato di Champions League. Appena finita la partita, ha dato le sue dichiarazioni a caldo su Inter TV.

GRAN VITTORIA – Capitan Lautaro Martinez sulla vittoria in Inter-Arsenal: «Sapevamo che affrontavamo una squadra di livello, importante. Poi sappiamo che in queste competizioni il dettaglio fa la differenza: abbiamo cercato nel primo tempo di mettere la qualità, credo che ci siamo riusciti nei primi trenta minuti. Poi siamo un po’ calati in intensità e loro ci hanno messo in difficoltà con i cross, ma in generale credo che abbiamo fatto una grande gara. Porta ancora inviolata? Sì, questa è una cosa grande perché avere ancora la porta a zero è importante. A questi livelli vuol dire tanto, anche se in campionato abbiamo preso tanti gol e dobbiamo migliorare. Però oggi sono contento e soddisfatto della partita che abbiamo fatto: siamo a dieci punti in classifica ed era molto importante».

Inter a due volti fra coppa e campionato: il pensiero di Lautaro Martinez

LA VALUTAZIONE – Lautaro Martinez torna sulla differenza dell’Inter fra Serie A e Champions League: «Sicuramente la testa. È una competizione con tanti giocatori fortissimi, ma questa mentalità di difendere la porta deve esserci anche in campionato. Perché se prendi tanti gol difficilmente vinci. Il Napoli? Sappiamo che affrontiamo una squadra che, anche se ha perso l’ultima partita, ha giocatori importanti e un allenatore che conosciamo. Queste partite lui le prepara molto bene, noi dobbiamo recuperare forze fisiche ma questa vittoria ci dà una spinta importante a livello emozionale. Dobbiamo cercare di fare il lavoro che abbiamo fatto oggi anche domenica».