Lautaro Martinez: «Inter, deluso da tutti! Per raggiungere obiettivi non così»

Lautaro Martinez si è presentato su Inter TV a commentare l’esito negativo della partita contro il Bologna. Vista la sconfitta, il numero 10 se la prende con tutti e non si trattiene con una critica evidente – e doverosa! – alla squadra e all’atteggiamento inaccettabile.



GIORNATA NO – Lautaro Martinez è molto deluso dopo Bologna-Inter: «Non solo nel primo tempo, anche nel secondo oggi non è stata la partita che volevamo fare. Se vogliamo raggiungere obiettivi non possiamo scendere in campo così, oggi sono troppo deluso per la prestazione che abbiamo fatto. Tutti, dal primo all’ultimo. Dobbiamo cambiare subito, perché così non andiamo da nessuna parte. Così non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo dimostrato qualità e che la squadra c’è: in partite importanti siamo riusciti a fare quello che prepariamo, oggi no. E tante partite prima, perché abbiamo già perso tantissimi punti. Adesso dobbiamo recuperare le energie e preparare la prossima partita in maniera diversa. Il Lecce? Sarà una sfida importante a San Siro, dobbiamo prendere i tre punti per il posto Champions League. Oggi abbiamo perso una partita che magari ci avrebbe lasciato più tranquilli, adesso dobbiamo pedalare».