Lautaro Martinez: “Inter da tanto che non vinceva qui, contenti! Due chiavi”

Lautaro Martinez ha appena concluso l’intervista post partita di Napoli-Inter su Inter TV. A circa un’ora dalla fine del match del San Paolo il giocatore nerazzurro ha commentato il posticipo dell’Epifania di Serie A.

ANCORA IN GOL – Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo Napoli-Inter: «C’è grande felicità, era da tanto tempo che l’Inter non vinceva qua in campionato. Noi l’abbiamo fatto e siamo molto felici per portare tre punti a casa, pesanti contro una squadra che gioca un grande calcio. La chiave? Secondo me la pazienza il cuore. Non era una partita facile, come ho detto prima, noi avevamo fatto bene giropalla nello spazio. Questo è stato fatto bene da parte di tutti, per questo abbiamo portato tre punti a casa e siamo contenti. L’intesa con Romelu Lukaku? Questi numeri dicono che stiamo lavorando bene e che stiamo facendo il meglio dell’Inter. Giorno dopo giorno dobbiamo lavorare, stare lì e fare il meglio per l’Inter. Questo è l’importante. Le assenze per l’Atalanta? Ogni partita abbiamo sempre avuto bisogno di qualcuno che giocava poco, ma tutti erano sempre lì pronti a dare il loro contributo. Dobbiamo recuperare quelli che non stanno bene, ma sono felice per la partita e per i tre punti».