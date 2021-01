Lautaro Martinez: Â«Inter, oggi essere cattivi! Trasformare la fatica in forzaÂ»

Lautaro Martinez: «Inter, oggi essere cattivi! Trasformare la fatica in forza»

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez sarà titolare in Inter-Juventus, derby d’Italia big match della diciottesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha presentato la supersfida che andrà in scena al Meazza.

SCONTRO DIRETTO – Lautaro Martinez presenta Inter-Juventus su Inter TV: «Vincere? Certo, sì. Questa è una partita importante per noi, per loro e per il campionato. Abbiamo lavorato e recuperato dopo i centoventi minuti con la Fiorentina, però quella fatica oggi la dobbiamo trasformare in cattiveria e forza per portare i tre punti a casa. Noi sicuramente siamo una squadra solida, che ha lavorato tanto per crescere. Oggi dobbiamo dimostrarlo, fare un altro passo: questo è importante, dobbiamo entrare in campo facendo quello che abbiamo preparato e per cui abbiamo lavorato. Sicuramente Cristiano Ronaldo sarà un giocatore importante per loro, ma anche noi abbiamo il nostro. Dobbiamo essere cattivi, anche in fase difensiva, per non lasciare spazi e quando attacchiamo cercare di fare male».