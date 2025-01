Lautaro Martinez: «Inter cattiva e testa giusta, portarla in alto»

Lautaro Martinez dopo la tripletta in Inter-Monaco ha parlato dei nerazzurri e della crescita importantissima avuta dalla squadra.

NOTE POSITIVE – Nessun dubbio per Lautaro Martinez a Sky Sport: «Credo che l’Inter oggi sia scesa in campo con cattiveria e testa giusta, dopo 16’ fatti due gol più un espulso loro, merito a come è scesa in campo la squadra. Ora recuperiamo le energie per tutto quello che viene. Messaggio importante, essere quarti in una Champions League diversa è un segnale importante, l’Inter è cresciuta tantissimo, abbiamo giocato alla pari ad una finale con il Manchester City. Note positive, dobbiamo portare l’Inter il più alto possibile».