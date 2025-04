Lautaro Martinez: «Inter, dimostrato carattere e umiltà. Orgoglioso!»

L’Inter accede alle semifinali di Champions League dopo aver battuto il Bayern Monaco nel doppio confronto. Lautaro Martinez a Sky Sport esprime tutto il suo orgoglio a vestire la maglia nerazzurra.

LAVORO – L’Inter e il suo capitano Lautaro Martinez accedono con merito e coraggio alle fasi finali di Champions League. Il capitano, intervistato da Sky, esprime tutto il suo orgoglio di giocare in una grande squadra come l’Inter: «Ho tanto orgoglio dopo questo match. Abbiamo affrontato un grandissimo avversario come lo è il Bayern Monaco. Abbiamo dimostrato un’altra volta tantissimo carattere e tantissima personalità. Siamo nuovamente in semifinale tra le 4 più forti di Europa. Questo grazie al lavoro e alla crescita di questo grandissimo club. In questi ultimi anni ha portato a casa tantissimi trofei giocando anche finali importanti».

Le parole di Lautaro Martinez al termine di Inter-Bayern Monaco

ORGOGLIO – L’Inter passa con merito la sfida contro i tedeschi. Matteo Barzaghi ha continuato ad intervistare il capitano dell’Inter: «Noi ci crediamo sempre. Ci crediamo ad ogni partita. Scendiamo in campo e cerchiamo di dimostrare il nostro valore e il nostro calcio che prepariamo in allenamento. Ci vuole anche umiltà. Quando c’è da difendere difendiamo tutti. Ci difendiamo tra di noi. Sono orgoglioso di questo grande gruppo. La grande esultanza deriva dal grande orgoglio. Questo perché dentro quell’esultanza c’è grandissimo lavoro e tanta sofferenza. Abbiamo un calendario troppo stretto e tante partite davanti impegnative. In Campionato c’è una squadra che non molla. Siamo in tre competizioni. Stiamo facendo grandissime cose. Questo è un merito tutto nostro e dello staff. L’esultanza mi è uscita da dentro».