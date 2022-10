Lautaro Martinez: «Inter, abbiamo recuperato e si vede! Consigli da Milito»

Lautaro Martinez è risultato uno dei migliori in campo in Inter-Salernitana 2-0 di stamattina. A Inter TV, il protagonista del lunch match si è mostrato soddisfatto per la vittoria.

ABBIAMO DIMOSTRATO – Lautaro Martinez è contento per Inter-Salernitana: «Una settimana importante per noi, perché avevamo davanti tante partite difficili. Oggi era una di quelle, perché dopo la bella prestazione qua a San Siro col Barcellona e al Camp Nou dovevamo avere lo stesso atteggiamento e spirito di squadra. Credo che l’abbiamo avuto e abbiamo vinto meritatamente. Dovevamo mettere qualcosa in più, perché non ci stava bastando quello che stavamo mettendo. A volte non giravano le cose come volevamo, abbiamo parlato tanto due-tre settimane fa e i risultati si stanno vedendo oggi. Ora tutti fanno una corsa in più per il compagno, chiudono gli spazi e aiutano chi sta giocando meno. Questo è importante per una squadra, adesso abbiamo recuperato e si sta vedendo sul campo. Stessi gol di Diego Milito in Serie A con l’Inter? Sì, mi aspetto un messaggio. Sicuro oggi o domani, che lui è qua a Milano, andremo a cena: sono contento per quello che ho visto anche a Barcellona, lui è sempre dietro e mi dà consigli. Una gran persona».